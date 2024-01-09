LEGO судится с украинской компанией из-за авторского права: требует уничтожить 11 тысяч игрушек

конструктор Alle Blox

Датский производитель конструкторов LEGO судится с украинским ООО "Компания Генезис" из-за игрушек, которые нарушают авторское право.

Об этом сообщает издание LVIV.MEDIA со ссылкой на постановление Хозяйственного суда во Львовской области.

Зарегистрированное в г. Стрый ООО "Компания Генезис" в 2023 году заказало 11 064 детских конструкторов торговой марки Alle Blox. В апреле 2023 года из сообщения Львовской таможни представитель компании LEGO узнал о ввозе этих игрушек в Украину.

Тогда LEGO обратился в Хозяйственный суд Львовской области с просьбой остановить таможенное оформление конструкторов Alle Blox, ведь, по его словам, они нарушают авторские права.

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В заявлении LEGO отметили, что компания провела экспертное исследование игрушек, которые заказала "Компания Генезис".

"Эксперты установили, что в своих конструкторах производитель Alle Blox скопировал две фигурки, дизайн которых запатентовала LEGO. Одна из них - это фигурка по имени Стефани, которая продавалась в комплекте набора LEGO Friends. Этот набор вышел в продажу в США еще в начале 2012 года", - говорится в сообщении.

В связи с нарушением права на интеллектуальную собственность, LEGO просит остановить растаможку игрушек, изъять их из обращения и уничтожить.

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Следующее заседание по делу запланировано на 11 января.

Напоминаем:

В 2022 году американская компания Илона Маска SpaceX подала в суд на украинскую компанию ООО "Старлинк" и на Укрпатент с требованием досрочно прекратить действие торговой марки "Старлинк" - Starlink.

Украинская компания "Старлинк" выиграла в первой инстанции суд по иску компании Илона Маска SpaceX относительно прав на бренд Starlink и победила еще раз - в Хозяйственном суде г. Киева, где требовала компенсации своих расходов на юристов.