SpaceX Маска судиться з українською компанію за назву "Старлінк"

Американська компанія Ілона Маска SpaceX подала до суду на українську компанію ТОВ "Старлінк" та на Укрпатент з вимогою достроково припинити дію торговельної марки "Старлінк" - Starlink.

Про це пише dev.ua із посиланням на рішення Госпсуду Києва від 24 жовтня про відкриття провадження у справі.

Як зазначає видання, український однойменний бренд Starlink існує вже дуже давно.

"Заявку на її реєстрацію українська ТОВ "Старлінк" подала, згідно з даними реєстра торгівельних знаків, ще у березні 2010 року. А сама реєстрація знаку відбулася у лютому 2011 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас дочірня компанія американської Starlink з’явилася в Україні у квітні 2022 року і має назву ТОВ "Старлінк Юкрейн". Також після початку війни Starlink почав надавати в Україні послуги супутникового інтернету.

Засновником ТОВ "Старлінк" є Сергій Дулицький.

Він розповів dev.ua, що юристи Маска вийшли на нього десь рік тому, ще до початку війни.

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За словами Дулицького, вони вимагали віддати на користь американського Starlink торговельну марку.

"Причина: "Starlink — це всесвітньо відомий бренд. Тому віддайте", - додав Дулицький.

Він пояснив, що його компанія надає IT-послуги та надає їх під брендом StarLink вже дуже давно - понад 14 років. Сама компанія ТОВ "Старлінк" зареєстрована, згідно реєстру, ще у 2009 році.

Дулицький додав, що не хоче просто так віддати свою назву американській компанії.

"Ми ж не винні в тому, що обрали таку назву. До речі, ще задовго до того, як з’явився сам Starlink", - каже він.

При цьому засновник української компанії допускає, що може піти на переговори зі SpaceX, але на умовах того, що остання компенсує його фірмі втрати, пов’язані з відмовою від бренду.

Він підкреслює, що по цьому імені його бізнес знають клієнти, багато років на цьому домені працювала пошта і т.д.

Перше засідання по справі призначене, за даними Дулицького, на 8 грудня.

Економічна правда