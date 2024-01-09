В Киевской области введены в эксплуатацию еще 2 моста, поврежденные в результате боевых действий 

В Киевской области отремонтировали и ввели в эксплуатацию еще два моста на автомобильных дорогах, поврежденные в результате российской вооруженной агрессии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Капитально отремонтировали и ввели в эксплуатацию следующие мосты: на автомобильной дороге Победа – Барышевка, на автомобильной дороге Корнеевка - Недра - Згуровка - Березань", - рассказал Кравченко.

Также глава ОВА сообщил, что заканчивается ремонт моста на автомобильной дороге Ворзель - Забучье через Михайловку-Рубежовку, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ. Общая протяженность мостового сооружения составляет 48 м.

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По словам Кравченко, в результате боевых действий в Киевской области поврежден 21 мост на автодорогах, часть из них начали капитально ремонтировать в 2023 году.

Напоминаем:

Благодаря донорам платформы UNITED24 в Украине восстановлены уже более двух десятков мостов, разрушенных россиянами.

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