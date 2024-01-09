Бизнес-клиенты Приватбанка теперь могут выплачивать зарплаты через смартфон

Государственный Приватбанк запустил обновление приложения "Приват24 для бизнеса", благодаря которому бизнес-клиенты могут выплачивать зарплаты своим работникам через смартфон.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Обновленный функционал мобильного банка для бизнес клиентов "Приват24 для бизнеса" позволяет не только просматривать и подписывать уже созданные зарплатные ведомости, как раньше, а и создавать новые ведомости и делать платежи к ним", - говорится в сообщении.

В финучреждении отметили, что на сегодня более половины украинского бизнеса выплачивают зарплату своим сотрудникам через Приватбанк. Таким образом клиенты получают возможность делать зачисления круглосуточно и за считанные минуты. Зачисление зарплаты одной ведомостью на карты Приватданка и карты других банков лишает дополнительной работы по созданию нескольких ведомостей, если сотрудники желают получать зарплату в разных банках.

Реклама:

Также в банке работает отдельная линия консультантов по поддержке бухгалтеров для помощи в решении зарплатных вопросов.

Напоминаем:

По данным Приватбанка, более 77% всех расходов украинцев приходятся на продукты питания, "одежду и обувь", а также "кафе, гостиницы и рестораны".

Реклама: