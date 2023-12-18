На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку

Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

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Продукти харчування - 44,6%

Одяг, взуття - 25,2%

Кафе, готелі, ресторани - 7,7%

Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%

Ліки - 5,8%

Електроніка - 5%

Паливо - 4,7%

Нагадуємо:

Інфляція на споживчому ринку в листопаді цьогоріч знизилась до 5,1% у річному вимірі, з січня по листопад вона становила 4,4%.