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На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку

Понеділок, 18 грудня 2023, 18:03 - Лія Ільченко, Економічна правда

Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".

Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.

Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія",  "ліки", "електроніка" та "паливо".

Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:

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  • Продукти харчування  - 44,6%  
  • Одяг, взуття  - 25,2% 
  • Кафе, готелі, ресторани - 7,7%   
  • Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%  
  • Ліки - 5,8%  
  • Електроніка - 5%    
  • Паливо - 4,7%
 

Нагадуємо:

Інфляція на споживчому ринку в листопаді цьогоріч знизилась до 5,1% у річному вимірі, з січня по листопад вона становила 4,4%.

Приватбанк відкриті дані
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