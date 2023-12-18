На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
Понеділок, 18 грудня 2023, 18:03 -
Понад 77% всіх витрат українців приходяться на продукти харчування, "одяг та взуття", а також "кафе, готелі та ресторани".
Це показав аналіз даних мережі терміналів Приватбанку, йдеться у відео ЕП.
Інша частка витрат приходиться на категорії "косметика, парфумерія побутова хімія", "ліки", "електроніка" та "паливо".
Загальна структура співвідношення витрат виглядає наступним чином:
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- Продукти харчування - 44,6%
- Одяг, взуття - 25,2%
- Кафе, готелі, ресторани - 7,7%
- Косметика, парфумерія побутова хімія - 6,8%
- Ліки - 5,8%
- Електроніка - 5%
- Паливо - 4,7%
Нагадуємо:
Інфляція на споживчому ринку в листопаді цьогоріч знизилась до 5,1% у річному вимірі, з січня по листопад вона становила 4,4%.
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