В Украине растет спрос на электрокары: с начала года завезли почти столько, сколько за весь 2022 год

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В первом полугодии в Украину было ввезено 12844 электрокара, что почти равно общему количеству зарегистрированных электроавтомобилей в прошлом году и в полтора раза больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Опендатабот.

Аналитики подсчитали, что если в 2021 году в страну завезли 8867 электромобилей, и это составляло всего 1,3% от общего количества импортируемых машин, еще в прошлом году это было 2,5% или 13722 электроавтомобиля.

"Только за полгода 2023 года в страну уже попали 12844 электрокаров - это 7,2% от общего количества импортируемых машин", - говорится в сообщении.

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В Опендатаботе отмечают, что доля электромобилей растет на фоне уменьшения общего количества ввезенных в Украину автомобилей. Так, в 2021 году было зарегистрировано 673 859 транспортных средств, ввезенных из-за границы, в прошлом году – 554 103, а с января по июнь включительно текущего года – 178 075.

опендатабот

Третий год подряд самым востребованным авто остается Nissan Leaf. Также в топ-3 по популярности попали Volkswagen ID.4 и TESLA MODEL 3.

опендатабот

Экономическая правда

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