Против Microsoft и OpenAI подали еще один иск о нарушении авторских прав

reuters

Писатели и бывшие журналисты Николас Басбанес и Николас Гейдж подали иск в федеральный суд Манхэттена (США) против компании OpenAI и ее главного спонсора - Microsoft - обвинив их в неправомерном использовании их работ для обучения ИИ.

Об этом пишет Reuters.

Николас Басбанес и Николас Гейдж заявили в коллективном иске, что компании нарушили их авторские права, включив несколько их книг как часть данных, используемых для обучения языковой модели GPT от OpenAI.

"Этот иск следует за несколькими другими, поданными писателями, начиная от комика Сары Сильверман и заканчивая автором "Игры престолов" Джорджем Р.Р. Мартином, против технологических компаний из-за использования их произведений для обучения программ искусственного интеллекта.

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На прошлой неделе New York Times также подала в суд на OpenAI и Microsoft из-за использования работ своих журналистов для обучения программ ИИ", - пишет агентство.

Басбанес и Гейдж - бывшие журналисты. Их адвокат Майкл Рихтер заявил, что это "возмутительно", что компании могут использовать их работы для "создания новой индустрии стоимостью более миллиарда долларов без какой-либо компенсации".

Напомним:

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Ранее издание The New York Times (NYT) подало в суд на компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав: издатель новостей утверждает, что инструменты ИИ используют его контент без разрешения.

Экономическая правда