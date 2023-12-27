NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав

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Издание The New York Times (NYT) подала в суд на компании Microsoft и OpenAI по обвинению в нарушении авторских прав: издатель новостей утверждает, что инструменты ИИ используют его контент без разрешения.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В свою очередь технологические компании заявили, что обучение ИИ с помощью веб-контента является "добросовестным использованием".

По словам WSJ, этот иск может иметь далеко идущие последствия для будущего для издателей новостей.

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В иске, поданном в среду, газета заявила, что технологические компании использовали ее контент без разрешения для создания своих ИИ-продуктов, в частности чат-бота ChatGPT от OpenAI и Copilot от Microsoft. Эти инструменты были обучены на миллионах материалов, опубликованных в NYT, и используют этот материал для предоставления ответов на запросы пользователей.

"Иск открывает новый фронт в многолетней битве между технологическими и медиа-компаниями за экономику интернета, противопоставляя одного из крупнейших игроков новостной индустрии пионерам новой волны искусственного интеллекта", - добавляет WSJ.

OpenAI начал набирать популярность в прошлом году с выпуском ChatGPT, который поразил пользователей тем, что генерировал ответы на запросы пользователей о чем угодно - от рецепта сальсы до маршрута путешествия в Грецию и информации об исторических событиях.

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Microsoft стала главным партнером OpenAI, согласившись инвестировать в компанию 13 миллиардов долларов в обмен на 49% от ее прибыли.

NYT отмечает, что инструменты искусственного интеллекта, созданные OpenAI и Microsoft, частично построенные на его контенте, способствовали значительному росту их стоимости.

"Использование ценной интеллектуальной собственности других лиц таким образом без оплаты за нее было чрезвычайно прибыльным для ответчиков", - утверждает газета.

Экономическая правда