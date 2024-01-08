Nvidia выпустит чип для ИИ, ориентированный на Китай - Reuters
Американский производитель полупроводников Nvidia во втором квартале года выпустит чип с искусственным интеллектом, ориентированный на Китай.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Один из собеседников агентства рассказал, что начальный объем производства будет ограниченным, а Nvidia собирается в основном выполнять заказы для основных клиентов.
Оба источника отказались назваться, поскольку информация была конфиденциальной. Nvidia отказалась от комментариев.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что китайские компании не желают покупать сниженный H20 и тестируют отечественные альтернативы из-за опасений, что США могут снова ужесточить ограничения. В прошлом году лидер поисковой системы Baidu заказал чипы AI у Huawei Technologies.
Кроме H20, Nvidia планирует еще два чипа, которые соответствуют новым ограничениям - L20 и L2. Производитель микросхем еще не объявил о продаже ни одного из трех.
В конце декабря компания выпустила модифицированную версию усовершенствованного игрового чипа, предназначенного для соответствия новым правилам.
Reuters напоминает, что Nvidia делает ставку на чипы, чтобы помочь сохранить свою долю рынка в стране после ужесточения экспортных ограничений США, которые запретили ей поставлять продукты, включая передовые чипы A800 и H800 AI.
Сами A800 и H800 были представлены в качестве альтернативы китайским клиентам в ноябре 2022 года примерно через месяц после того, как США впервые ограничили экспорт передовых микрочипов и оборудования в Китай.
H20, L20 и L2 содержат большинство новейших функций Nvidia для работы с искусственным интеллектом, но вычислительная мощность уменьшена в соответствии с новыми правилами, согласно анализу спецификаций чипов SemiAnalysis.
Напоминаем:
Китайская компания Shanghai Biren Intelligent Technology, занимающаяся разработкой чипов искусственного интеллекта, получила 280 млн долл от инвесторов из Гуанчжоу, которые поддерживаются правительством после попадания под санкции США.