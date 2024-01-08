Nvidia выпустит чип для ИИ, ориентированный на Китай - Reuters

Американский производитель полупроводников Nvidia во втором квартале года выпустит чип с искусственным интеллектом, ориентированный на Китай.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что начальный объем производства будет ограниченным, а Nvidia собирается в основном выполнять заказы для основных клиентов.

Оба источника отказались назваться, поскольку информация была конфиденциальной. Nvidia отказалась от комментариев.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что китайские компании не желают покупать сниженный H20 и тестируют отечественные альтернативы из-за опасений, что США могут снова ужесточить ограничения. В прошлом году лидер поисковой системы Baidu заказал чипы AI у Huawei Technologies.

Кроме H20, Nvidia планирует еще два чипа, которые соответствуют новым ограничениям - L20 и L2. Производитель микросхем еще не объявил о продаже ни одного из трех.

В конце декабря компания выпустила модифицированную версию усовершенствованного игрового чипа, предназначенного для соответствия новым правилам.

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Reuters напоминает, что Nvidia делает ставку на чипы, чтобы помочь сохранить свою долю рынка в стране после ужесточения экспортных ограничений США, которые запретили ей поставлять продукты, включая передовые чипы A800 и H800 AI.

Сами A800 и H800 были представлены в качестве альтернативы китайским клиентам в ноябре 2022 года примерно через месяц после того, как США впервые ограничили экспорт передовых микрочипов и оборудования в Китай.

H20, L20 и L2 содержат большинство новейших функций Nvidia для работы с искусственным интеллектом, но вычислительная мощность уменьшена в соответствии с новыми правилами, согласно анализу спецификаций чипов SemiAnalysis.

Напоминаем:

Китайская компания Shanghai Biren Intelligent Technology, занимающаяся разработкой чипов искусственного интеллекта, получила 280 млн долл от инвесторов из Гуанчжоу, которые поддерживаются правительством после попадания под санкции США.