На мероприятии First Look во время технологической выставки CES в Лас-Вегасе компания Samsung представила первый в мире прозрачный экран MicroLED.

Об этом пишет Engadget.

Компания представила три экрана с разным дизайном. Два из них имели затемненное стекло, скрывающее объекты позади экрана, третий был полностью прозрачным и безрамочным.

В двух демонстрационных образцах использовалось тонированное стекло, что позволяло игнорировать любые потенциальные объекты за панелями. Еще один вариант выглядел таким же прозрачным, как обычное стекло, но имел безрамочный дизайн.

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Отображение контента на прозрачных MicroLED панелях выглядит почти как голограмма, парящая в воздухе.

По словам представителя Samsung, поскольку прозрачные дисплеи MicroLED имеют более высокую яркость по сравнению с прозрачными OLED-панелями, они также менее подвержены воздействию окружающего света.

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Пока нет информации о том, сколько могут стоить такие дисплеи, и когда эта технология появится в розничных устройствах. По всей вероятности, они будут дорогими, учитывая цену непрозрачных MicroLED телевизоров Samsung.

Напомним:

Полупроводниковые гиганты – TSMC, Samsung и Intel – стремятся создать так называемые 2-нанометровые процессорные чипы, которые станут основой следующего поколения смартфонов, центров обработки данных и искусственного интеллекта.