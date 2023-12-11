TSMC, Samsung и Intel борются за первенство в создании передовых чипов – FT

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Полупроводниковые гиганты - TSMC, Samsung и Intel - стремятся создать так называемые 2-нанометровые процессорные чипы, которые станут основой следующего поколения смартфонов, центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Об этом пишет Financial Times.

При этом тайваньская TSMC остается фаворитом аналитиков в сохранении своего глобального первенства в этом секторе, но Samsung Electronics и Intel пытаются сократить разрыв.

"Любая компания, которая откроет технологическое преимущество в следующем поколении передовых полупроводников, будет иметь все шансы доминировать в отрасли, которая в прошлом году принесла более 500 миллиардов долларов мировых продаж микросхем. Прогнозируется, что этот показатель будет расти и в дальнейшем из-за всплеска спроса на микросхемы для центров обработки данных, которые обеспечивают работу сервисов искусственного интеллекта", - пишет газета.

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TSMC, которая доминирует на мировом рынке процессоров, уже продемонстрировала результаты технологических испытаний своих "N2" - 2-нанометровых прототипов некоторым из крупнейших клиентов, включая Apple и Nvidia, рассказали изданию ознакомленные собеседники.

Зато два источника, приближенных к Samsung, заявили, что компания предлагает более дешевые версии своих последних 2-нанометровых прототипов, пытаясь привлечь интерес крупных клиентов, включая Nvidia.

"Samsung рассматривает 2-нанометры как технологический процесс, меняющий правила игры", - сказал аналитик американского хедж-фонда Dalton Investments Джеймс Лим. "Но рынок все еще сомневается, что она сможет осуществить миграцию лучше, чем TSMC", - признал он.

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Бывший лидер рынка Intel также сделал смелые заявления о выпуске следующего поколения чипов до конца следующего года.

Это может вернуть компании преимущество перед азиатскими конкурентами, но сомнения относительно эффективности продукции американской компании остаются, добавляет FT.

TSMC, которая заявила, что массовое производство чипов N2 начнется в 2025 году, обычно сначала запускает мобильную версию, а ее главным заказчиком является Apple. Версии для ПК, а затем и высокопроизводительные вычислительные чипы, рассчитанные на более высокие энергетические нагрузки, появятся позже.

TSMC сообщила Financial Times, что разработка технологии N2 "продвигается хорошо и идет в ногу с планом серийного производства в 2025 году, и когда она будет внедрена, это будет самая современная полупроводниковая технология в отрасли как по плотности, так и по энергоэффективности".

Экономическая правда