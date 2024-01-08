Из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов
Из-за ухудшения погодных условий – налипания мокрого снега и гололеда – в Украине обесточены около 400 населенных пунктов.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Самая сложная ситуация в Днепропетровской области – без электроэнергии более 200 населенных пунктов. В Кривом Роге, в частности, без света более 15 тысяч абонентов.
В Кировоградской области обесточено около 80 населенных пунктов. В Одесской и Николаевской областях – 58 и 54 населенных пункта соответственно. Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света в Киевской области.
В Минэнерго уточнили, что аварийные бригады работают, графики отключений электроэнергии не применяются.
Напомним:
Утром 8 января в Кривом Роге часть жителей остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, в городе не ходит электротранспорт − троллейбусы и трамваи, а котельные работают на генераторах.