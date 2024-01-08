Все разделы
Укр / Рус

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов

Понедельник, 8 января 2024, 10:20 - Анастасия Дячкина

Из-за ухудшения погодных условий – налипания мокрого снега и гололеда – в Украине обесточены около 400 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Самая сложная ситуация в Днепропетровской области – без электроэнергии более 200 населенных пунктов. В Кривом Роге, в частности, без света более 15 тысяч абонентов.

В Кировоградской области обесточено около 80 населенных пунктов. В Одесской и Николаевской областях – 58 и 54 населенных пункта соответственно. Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света в Киевской области.

Реклама:

В Минэнерго уточнили, что аварийные бригады работают, графики отключений электроэнергии не применяются.

Напомним:

Утром 8 января в Кривом Роге часть жителей остались без электроснабжения из-за сложных погодных условий, в городе не ходит электротранспорт − троллейбусы и трамваи, а котельные работают на генераторах.

Реклама:
электроэнергия энергетика Минэнергетики
Реклама:
Материалы по теме
Часть Кривого Рога осталась без света, не ходят троллейбусы и трамваи 8 января 2024, 09:10
В результате боевых действий в Донецкой области обесточены еще 2 шахты, в них находились 18 работников 7 января 2024, 12:30
В Минэнерго призвали снизить нагрузку на энергосистему в пиковые часы 6 января 2024, 16:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте