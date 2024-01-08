Цены на нефть снижаются после подъема накануне

Цены на нефть упали более чем на 1% 8 января из-за резкого снижения цен ведущим экспортером Саудовской Аравией и увеличения добычи в ОПЕК, компенсируя беспокойство по поводу эскалации геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены на нефть

Цена на нефть марки Brent снизилась на 1,09%, или на 86 центов, до 77,90 долл за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 1,15%, или на 85 центов, до 72,96 долл за баррель.

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Что повлияло на цены

Рост предложения и конкуренция с производителями-конкурентами заставили Саудовскую Аравию 7 января снизить официальную цену продаж (OSP) своей флагманской арабской легкой нефти для Азии до самого низкого уровня за 27 месяцев.

Оба контракта выросли более чем на 2% за первую неделю 2024 года после того, как инвесторы вернулись из отпуска, чтобы сосредоточиться на геополитических рисках на Ближнем Востоке после нападений йеменских хуситов на корабле в Красном море.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находящийся на этой неделе на Ближнем Востоке, заявил, что конфликт в Газе может распространиться на весь регион, если не будет согласованных мирных усилий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать войну, пока ХАМАС не будет ликвидирован.

Компенсируя давление на повышение цен из-за геополитических беспокойств, добыча Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) выросла на 70 тыс баррелей в сутки в декабре до 27,88 млн б/д, показал опрос Reuters.

"Напряженность в Красном море является единственным противовесом, хотя и относительно слабым и непостоянным, для того чтобы цены на нефть подверглись снижению из-за ожидания смягчения глобального спроса и роста запасов", – отметила основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Кроме того, на прошлой неделе количество нефтяных буровых установок в США выросло на одну до 501, говорится в еженедельном отчете Baker Hughes. JPMorgan прогнозирует, что в этом году будут добавлены 26 нефтяных вышек, большинство из которых в пермском периоде в течение первой половины года.

Напомним:

Саудовская Аравия снизила ключевые цены на нефть для покупателей во всех регионах, включая свой основной азиатский рынок, на фоне продолжающейся слабости рынка.