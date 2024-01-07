Одна из крупнейших турецких компаний электронной коммерции планирует выйти на рынок Украины

Одна из крупнейших турецких компаний в сфере электронной коммерции "Hepsiburada" планирует начать свою деятельность в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания "Hepsiburada" планирует выйти на украинский рынок, рассматривая это как стратегическую инвестицию.

"Украина является сложным, но важным рынком для Турции", - сказала главный исполнительный директор Нилхан Онал Гекчетекин.

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Хотя на начальном этапе основное внимание уделяется тестированию операций в Украине, Онал Нилхан отметила, что долгосрочная стратегия компании базируется на сотрудничестве с местными партнерами.

Hepsiburada.com намерен начать продавать товары в Украине, если пробный запуск будет признан успешным.

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