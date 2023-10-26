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Укр / Рус

В Україну заходить відомий польський бренд жіночого одягу

Четвер, 26 жовтня 2023, 11:31 - Лія Ільченко
 
Retail & Development Advisor

Бренд Greenpoint планує відкрити в Україні 20 франчайзингових магазинів у 2024 році.

Про це повідомили в компанії Retail & Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним агентом і партнером Greenpoint в Україні.

Україна стане першим закордонним ринком з фізичними магазинами польського бренду.

Бренд представлений також у Словаччині, Румунії, Литві, Чехії, Угорщині, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Болгарії, Італії, Іспанії та Хорватії. Проте на цих ринках продажі компанії відбуваються через канал e-commerce - партнерські маркетплейси.

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Цільова аудиторія бренду - освічені та професійно активні жінки у віковій категорії 30+, які віддають перевагу класичним, стриманим та універсальним фасонам одягу.

Компанія має у своєму портфоліо 4 стилі одягу (casual, business casual, sport та nightwear), оновлюючи колекції двічі на рік.

Перш за все компанія націлена на розвиток у Києві та західних регіонах країни. Але в цілому Greenpoint готовий відкривати магазини в населених пунктах від 30 тис. населення, що дуже розширює потенційну географію розвитку мережі", - зазначає Лотоцький.

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Насамперед Greenpoint зацікавлений у відкритті магазинів в торгових центрах, оскільки цей формат є зрозумілішим для керівництва компанії. Водночас Greenpoint готовий розглядати й приміщення в стріт-ритейлі, якщо вони відповідатимуть вимогам бренду (головна торгова вулиця з великим потоком покупців та приміщення на першому поверсі з вікном та входом з головної магістралі).

Умови франшизи від Greenpoint досить лояльні. Польський бренд не виставляє вимог до покупки у них обладнання чи суми інвестицій на квадратний метр. Є лише технічні вимоги й бренд-бук, якого слід дотримуватись, а все обладнання і матеріали франчайзі можуть виробляти в Україні.

"Тривалий час ми проводили переговори, надавали аналітичні дані стосовно поведінки та стану ритейлу в Україні, кількості нових ТЦ, демографічної ситуації тощо. Зрештою компанія прийняла рішення розвивати партнерський бізнес в Україні. Зараз розглядаються варіанти як з продажу майстер-франшизи, так і регіональних франшиз декільком партнерам. Своєю чергою компанія RDA буде проводити пошук франчайзі, надавати переговорний супровід, та виконувати консалтингову функцію для Greenpoint", - зазначив гендиректор RDA Андрій Лотоцький.

Нагадуємо:

Польський бренд Greenpoint - це мережа магазинів одягу для жінок. Її перший магазин був відкритий у Кракові в 1992 році, а зараз мережа компанії налічує вже 219 торгових точок у Польщі, 124 з яких працюють на умовах франшизи.

У 2022 році магазини greenpoint відвідали 9,5 млн осіб, а загальний річний обсяг продажів з урахуванням міжнародних ринків склав понад 2,5 млн товарів.

Greenpoint займається проєктуванням та виробництвом жіночого одягу та аксесуарів.

Retail & Development Advisor — українська консалтингова компанія, що надає послуги у сфері торговельної, офісної та логістичної нерухомості. Заснована у 2013 році. Має досвід співпраці з міжнародними та вітчизняними операторами, такими як: Yves Rocher, Metro, New Yorker, LC Waikiki, Adidas, JYSK, Colin’s, Vodafone, Terranova, Crocs, Miniso, EVA, Алло, КОЛО, Rozetka, Укрзолото, Золотий Вік, Prostor, Люксоптика, Eldorado, Intertop та іншими.

Польща ринок Україна
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