В результате боевых действий в Донецкой области обесточены еще 2 шахты, в них находились 18 работников
Воскресенье, 7 января 2024, 12:30 -
В Донецкой области второй раз за неделю обстреляли шахты, были обесточены две из них, в которых находились 18 работников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
По результатам обстрелов в Донецкой области были обесточены две шахты, где находились 18 работников, в пятницу 5 января сообщали об обесточивании шахты в Донецкой области, тогда 17 работников шахты 16 часов провели под землей.
Эвакуированы ли работники и возобновлены ли поставки электроэнергии в шахты, на момент 7 января не сообщали.
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Также в Минэнерго отмечают, что из-за боевых действий в Донецкой области было повреждено оборудование ТЭС
Напомним:
5 января в Донецкой области в результате обстрела была обесточена шахта. 17 работников шахты провели под землей 16 часов.
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