В результате боевых действий в Донецкой области обесточены еще 2 шахты, в них находились 18 работников

В Донецкой области второй раз за неделю обстреляли шахты, были обесточены две из них, в которых находились 18 работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По результатам обстрелов в Донецкой области были обесточены две шахты, где находились 18 работников, в пятницу 5 января сообщали об обесточивании шахты в Донецкой области, тогда 17 работников шахты 16 часов провели под землей.

Эвакуированы ли работники и возобновлены ли поставки электроэнергии в шахты, на момент 7 января не сообщали.

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Также в Минэнерго отмечают, что из-за боевых действий в Донецкой области было повреждено оборудование ТЭС

Напомним:

5 января в Донецкой области в результате обстрела была обесточена шахта. 17 работников шахты провели под землей 16 часов.

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