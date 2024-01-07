Нацбанк продал 789 миллионов долларов на межбанке в первую неделю 2024 года
Национальный банк за неделю с 1 по 5 января на межбанковском валютном рынке продал 789,5 млн долларов и купил 0,2 млн долларов.
Об этом свидетельствует статистика НБУ.
Согласно данным Нацбанка, за первую неделю 2024 года с 1 по 5 января было продано 789,5 млн долл на межбанковском рынке.
При этом, было куплено всего лишь 200 тыс долларов.
2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.
Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения к довоенному режиму работы валютного рынка.
Соответственно, НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября 2023 года курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.
Ранее Нацбанк завершил 2023 год продажей почти 900 млн долл.
Экономическая правда