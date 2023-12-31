Нацбанк завершив рік продажем майже 900 мільйонів доларів

Національний банк за тиждень з 25 по 29 грудня на міжбанківському валютному ринку купив 0,87 млн доларів і продав 892,7 млн доларів.

Про це свідчить статистика НБУ.

Згідно з даними Нацбанку, за тиждень з 25 по 29 грудня було продано 892,7 млн дол, що є другим найбільшим продажем валюти за грудень та третім найбільшим продажем за 2023 рік.

При цьому, було куплено менше мільйона доларів, що є найменшим показником купівлі валюти з кінця листопада.

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2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

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Загалом від початку року Нацбанк продав вже 28,829 млрд доларів, а купив – 219,85 млн доларів.

Економічна правда