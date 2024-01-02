Ціна Bitcoin перевищила 45 тисяч доларів вперше з квітня 2022 року

Станом на 2 січня ціна Bitcoin піднялася вище 45 тис доларів вперше з квітня 2022 року через оптимізм щодо можливого схвалення ETF.

Про це пише Reuters.

Ціна Bitcoin досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши 45 532 дол. Минулого року криптовалюта зросла на 156%, що є найкращим річним показником з 2020 року. Останніми днями ціна Bitcoin зросла на 2,5% до 45 318 дол, але все ще залишається нижчою за рекордний максимум у 69 000 дол, встановлений у листопаді 2021 року.

Крім того, Ether, монета, яка пов’язана з блокчейн-мережею ethereum, у вівторок подорожчала на 1,45% до 2386 дол, після того, як у 2023 році вона зросла на 91%.

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Інвестори зосереджувалися безпосередньо на тому, чи скоро американський регулятор цінних паперів схвалить спотовий біткойн ETF, який відкриє ринок біткойнів для мільйонів інвесторів і залучить мільярди інвестицій.

Нагадаємо:

Біткойн зріс на 5,1%, перетнувши позначку в 41 тис дол, вперше з травня 2022 року через очікування зниження процентних ставок і перспективі збільшення попиту з боку сектору біржових фондів.

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