SpaceX подала в суд на агентство, которое защищает уволенных сотрудников

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Компания SpaceX Илона Маска подала в суд на Национальное управление по трудовым отношениям (NLRB) после того, как агентство обвинило компанию в незаконном увольнении сотрудников.

Об этом пишет The Verge.

В иске, поданном в федеральный суд в четверг, SpaceX утверждает, что действия NLRB являются неконституционными.

В среду NLRB подала жалобу, утверждая, что SpaceX незаконно уволила группу сотрудников за подготовку открытого письма с критикой поведения Маска. NLRB также утверждает, что SpaceX допрашивала сотрудников об их причастности к написанию письма и поощряла их увольняться, если они участвовали в таких мероприятиях.

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"Теперь SpaceX в ответ подала иск, в котором утверждает, что открытое письмо было "отвлекающим фактором для сотрудников SpaceX по всей стране".

В иске утверждается, что производство NLRB нарушает "конституционное право SpaceX на суд присяжных". Компания также обвиняет NLRB в нарушении конституционных норм о разделении властей, заявляя, что структура агентства "далека от традиционного понимания" этой концепции. В NLRB отказались от комментариев", - говорится в сообщении.

SpaceX просит суд признать, что рассмотрение дела NLRB лишает SpaceX права на судебное разбирательство. Компания также просит суд приостановить текущее рассмотрение дела.

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Слушание перед судьей NLRB запланировано на 5 марта 2024 года, но есть возможность обжаловать решение в федеральном апелляционном суде.

Экономическая правда