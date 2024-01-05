Россияне в очередной раз обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе

Российские войска 4 января в очередной раз атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. Вчера, 4 января, в результате обстрелов в очередной раз пострадала прифронтовая ТЭС ДТЭК, которая подвергалась неоднократным атакам ранее", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал, но серьезные повреждения получило оборудование предприятия.

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"За последние два с половиной месяца враг совершил на станцию более десятка атак. Во время одной из них 5 энергетиков были ранены", - добавили в ДТЭК.

Напоминаем:

24 декабря в Донецкой области в результате боевых действий был аварийно отключен один из блоков ТЭС, повреждена линия мощностью 330 кВ НЭК "Укрэнерго".

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