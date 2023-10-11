Корпорация Xerox продает бизнес и уходит из России

Американская корпорация Xerox, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, объявила о том, что продает российскую дочернюю компанию местному менеджменту и выходит из России.

Об этом говорится в заявлении компании.

В компании напомнили, что после начала вторжения РФ в Украину ограничили свою деятельность в России.

"Эти ограниченные операции включали работу только с определенными клиентами и партнерами в полном соответствии со всеми санкциями. Сейчас Xerox прекращает свою деятельность в России и передает бизнес местному руководству путем продажи своей российской дочерней компании", - заявили в Xerox.

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Как добавляет "Интерфакс", "ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжит работать как независимая организация, в ближайшее время сменит название и не будет связано с корпорацией Xerox.

Условия сделки не раскрываются.

Напомним:

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В марте 2022 года Xerox объявил о приостановлении поставок продукции в Россию.

Экономическая правда