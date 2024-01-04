В 2023 году в Украине выросло стоимостное измерение импорта, но упал экспорт

В Украине по итогам 2023 года выросли объемы экспорта товаров, но в стоимостном измерении показатель упал на 35,8 миллиарда долларов. Показатель импорта наоборот вырос.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Объемы экспорта по сравнению с 2022 годом выросли на 112 тысяч тонн и составили почти 100 млн тонн товаров. В стоимостном измерении показатель упал на 18,7% или $35,8 млрд долларов.

"Несмотря на общий спад экспорта украинских товаров, положительные тенденции наблюдаются на рынке мебели. В прошлом году по сравнению с 2022 годом объемы выросли на 11%, а денежные поступления на 7%. Также в прошлом году Украина в 1,7 раза больше экспортировала сахара", - привели данные в Минэкономики.

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Впрочем, по большинству экспортных статей украинская экономика в 2023 году потеряла в выручке: кукуруза при физическом росте на 5% в деньгах принесла на 16,8% меньше, чем годом ранее. В 2023 году из Украины вывезли 26,2 млн тонн этой зерновой культуры.

"Поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, который стал следствием проблем в логистике. Сейчас мы медленно их решаем. Запустили альтернативный коридор в Черном море, развиваем речные перевозки на Дунае, продолжаются переговоры с польской стороной по разблокированию границы.

Благодаря этому в декабре - впервые за второе полугодие мы экспортировали более чем на $3 млрд. Также в декабре мы впервые с марта экспортировали более 10 млн тонн", - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Экспорт морским транспортом в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на треть и составил 7 млн 340 тысяч тонн грузов.

Всего за 2023 год морем Украина вывезла почти на 1 млн тонн больше, чем в прошлом году.

После запуска альтернативного морского коридора вырос экспорт металлопродуктов. Так в декабре по сравнению с ноябрем вырос показатель вывоза полуфабрикатов на 40% и проката плоского на 45,3%.

Зато экспорт автомобильным транспортом и дальше сокращается в большинстве из-за польского блокирования границ. В декабре по сравнению с ноябрем показатель упал на 18,3%, но по итогам года потери незначительны - всего -0,7%.

В то же время Украина нарастила экспорт контейнерными перевозками - +86% железнодорожным транспортом и +36% автомобильным.

В отличие от экспорта, импорт в денежном выражении в прошлом году вырос и составил 62,2 млрд долларов. Больше всего Украина завозила:

топливо на $7,8 млрд;

"разное" (то, что не афишируется) на $3,7 млрд;

лекарственные средства на $1,7 млрд долларов;

БПЛА на $681 млн долларов.

Также в топ позициях импорта - автомобили, удобрения и средства защиты растений.

Минэкономики

Напоминаем:

В январе-ноябре 2023 года экспорт ІТ-услуг из Украины составил 6,1 миллиарда долларов, что на 7,3% или на 482 миллионов долларов меньше, чем за аналогичный период 2022 года.