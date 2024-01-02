Експорт ІТ-послуг з України за січень-листопад 2023 року впав на 7%

У січні-листопаді 2023 року експорт ІТ-послуг з України становив 6,1 мільярда доларів, що на 7,3% або на 482 мільйонів доларів менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це пише Forbes із посиланням на дані Національного банку України.

Зокрема, у листопаді експорт ІТ-послуг становив 564 млн дол. Порівняно з показником за листопад 2022 року (580 млн дол) обсяг ІТ-експорту зменшився на 16 млн дол.

Водночас порівняно із даними за жовтень і вересень 2023 року, ІТ-експорт у листопаді зріс на 35 млн дол та на 43 млн дол відповідно.

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Нагадаємо:

У дослідженні IT Research Ukraine Львівського ІТ Кластера йшлося, що у 2023 році експорт ІТ-послуг, ймовірно, зменшиться на 2,3 – 7,7% і становитиме 6,7-7,1 млрд дол.

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