Україна отримала від Японії 950 мільйонів доларів на відновлення та соціальний захист

До держбюджету України надійшло близько 950 мільйонів доларів від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн дол в межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та позики від японського уряду обсягом 900 млн дол через проєкт "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Зазначається, що кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

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Нагадаємо:

У листопаді повідомлялось, що Японія має намір надати Україні 160 мільйонів євро для підтримки проєктів економічного відновлення.