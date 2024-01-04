Владельцы "Киевстар" надеются продолжить переговоры о возможной национализации компании 

Каан Терзиоглу, CEO VEON Group - материнской компании крупнейшего оператора связи "Киевстар", планирует снова приехать в Киев, чтобы продолжить диалог с украинскими властями о возможной национализации украинской компании.

Об этом Терзиоглу сообщил в интервью "Forbes Украина".

По его словам, визит назначен на конце января.

"Я надеюсь, что мы встретимся со многими стейкхолдерами, в том числе с украинским правительством, но не только", – отметил Терзиоглу.

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Во время первого визита, который состоялся в октябре прошлого года, CEO VEON Group не смог поговорить с заместителем главы офиса президента Ростиславом Шурмой, который с июля прошлого года публично заявлял о возможности национализации "Киевстара". Терзиоглу надеется, что это удастся сделать во время предстоящего визита.

"Когда появились слухи, и господин Шурма дал свои интервью, это оказало существенное влияние на объемы торгов и стоимость акций. Сейчас шоковое состояние прошло, но мы потеряли почти 30% стоимости наших акций в течение того периода", - констатировал CEO VEON.

Комментируя арест 47,85% акций "Киевстара", что сопоставимо с долей Letter One в VEON, Терзиоглу сообщил, что подана апелляция и выразил надежду, что арест будет снят и это поможет успокоить международных инвесторов.

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Он подчеркнул, что VEON является владельцем всех 100% акций "Киевстара", а Letter One, по его информации, дистанцировалась от попавших под международные санкции ее совладельцев Михаила Фридмана и Петра Авена и сама не является объектом таких международных санкций.

По словам CEO VEON, арест акций "Киевстар" не влияет на деятельность компании, способность работать и обслуживать сети.

"Арест затрагивает только возможность получать дивиденды или передавать акции от одного владельца к другому", – пояснил Теризоглу.

Напоминаем:

В сентябре 2023 года Минюст Украины заявил, что готов национализировать "Киевстар", но решение тормозится на уровне СНБО.

Задержку в СНБО источники объясняют возможными последствиями для конкурентной среды.

Ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева уменьшил пакет арестованных акций ЧАО "Киевстар" с 99,994654% до 47,85%, а арестованную долю ООО "Лайфселл" – со 100% до 19,8% в рамках обеспечительных мероприятий в открытом конце сентября деле против совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана.

Такие изменения в вынесенном ранее определении от 4 октября он сделал на основании ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора в связи с опиской.

Относительно остальных арестованных активов суд подтвердил правильность их первоначального описания. Под арестом остаются, в частности, корпоративные права четырех аффилированных с "Киевстаром" компаний - в частности Kyivstar.Tech (100%), Helsi (69,99%), "Юкрейн Тауэр Компани" (100%) и "Вымпелком Глобал Сервисиз Украина" (100%).

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