Минюст готов национализировать "Киевстар", но решение тормозится на уровне СНБО - СМИ

Министерство юстиции готово подать исковое заявление в Высший антикоррупционный суд с целью взыскать в доход государства актив "Альфа-групп" - компанию "Киевстар", но это решение забуксовало на уровне среднего звена Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

"Учитывая корпоративную структуру, "Киевстар" - это не какой-то там бизнес в стороне, едва причастный к конечному бенефициару Михаила Фридмана. Это "украинское" ответвление российского телекоммуникационного бизнеса", - напоминает издание.

Задержку в СНБО источники объясняют возможными последствиями для конкурентной среды.

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"Киевстар" - монополист, а его потенциальные управляющие (после национализации, - ред.) - считанные операторы, слияние с которыми эту монополию только углубит. При наличии абсолютно бесхребетного Антимонопольного комитета, такие рыночные пертурбации требуют очень взвешенного подхода и качественного анализа возможных последствий для конкурентной среды", - говорится в материале.

Напоминаем:

Нидерландская компания VEON одновременно владеет и "Вымпел коммуникациями", которые обслуживают "Спецсвязь" вооруженных сил РФ, и украинским "Киевстаром".

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VEON условно нидерландская компания, поскольку имеет российских бенефициаров. Как условным является и разрыв ее связей с Михаилом Фридманом. 28 февраля 2022 года Фридмана показательно исключили из состава Совета директоров VEON, но оставили в бенефициарах компании.

Компания Veon еще в апреле сообщила, что намерена завершить выход с рынка РФ, выставив акции на Дубайскую биржу, а "Киевстар" - отдельно на Варшавскую или NASDAQ. Соответствующее предложение тогда высказал миноритарий Veon - американская компания Shah Capital.

Но на данный момент никто не вышел ни на одну из бирж с задекларированной целью.

В августе американские власти, а именно OFAC (Office of Foreign Assets Control), внесли совладельцев "Альфа-групп" в свой список и ввели против них ограничения.