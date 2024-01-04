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"Укрпочта" со следующего месяца начнет продавать лекарства

Четверг, 4 января 2024, 12:24 - Анастасия Жарикова

На деоккупированных и прифронтовых территориях планируется реализовать проект "Укрпочта-Лики", пилотный запуск состоится 1 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля. С этой целью АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях", – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что такая возможность позволит решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

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Для этого предварительно идет поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве, а также проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист.

В планах также введение горячей линии для оформления запросов от граждан.

Напоминаем:

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Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 4 января начинает дополнительный обмен ламп накаливания на светодиодные для пенсионеров в городах – можно получить еще 5 LED-ламп.

Укрпочта фармацевтика
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