Укрпошта розширила програму додаткового обміну ламп для пенсіонерів у містах

Національний поштовий оператор "Укрпошта" з 4 січня починають додаткови обмін ламп розжарювання на світлодіодні для пенсіонерів у містах - можна отримати ще 5 LED-ламп.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Програма підтримки нашої енергосистеми триває. У грудні сільські відділення Укрпошти почали обмінювати +5 енергоощадних ламп для пенсіонерів, які раніше вже могли освітити домівки новими лампами. Відсьогодні стартує нова хвиля — додатковий обмін у міських відділеннях", - зазначили в компанії.

Процедура залишається сталою: для отримання ще 5 LED-ламп пенсіонерам потрібно просто завітати у відділення з паспортом, РНОКПП, пенсійним посвідченням та активним номером телефону.

Реклама:

Однак старі лампи можна принести у відділення протягом місяця з моменту отримання п'яти нових.

Пенсіонери, які хочуть обміняти лампи вперше, можуть це зробити за такими ж правилами.

В Укрпошті додали, що від старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Зараз доступно ще 14 млн світлодіодів.

Реклама:

Читайте також: Програма запрацює з 1 лютого: як безкоштовно замінити лампи розжарювання на LED-лампи