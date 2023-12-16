Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired 

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CEO корпорації Meta Platforms Марк Цукерберг з 2014 року має земельну власність на гавайському острові Кауаї, та будує велетенський маєток під назвою "Ранчо Куалу" розміром з футбольне поле, з 30 спальнями та бункером.

Про це йдеться в розслідуванні Wired.

Роботи ведуться з високим рівнем дотримання таємничості, велика кількість співробітників будівництва підписали договір про нерозголошення, багатьох співробітників було звільнено через порушення конфіденційності.

Будівництво маєтку викликає неоднозначні реакції у громадськості та населення острова. Очевидним є втручання Цукерберга у життя острівʼян, які не дуже задоволенні значними будівельними роботами, що приносять вдосталь клопоту, негативний також вплив будівництва на фауну Кауаї.

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Окрім цього, виникли проблеми з купівлею території для маєтку, за законами штату Гаваї наслідування земель, які здавна перебувають у володінні родичів може бути неформальним, що викликало проблеми для Цукерберга, бо території на яких планується ранчо перебували у різній власності.

"У грудні 2016 року Цукерберг через одну з 10 підставних компаній, які мають власність на Кауаї від його імені, подав судовий позов, щоб змусити деяких місцевих землевласників, які володіли правами на близько десятка невеликих земельних ділянок на його ранчо, продати ці ділянки", - йдеться в статті.

Під час робіт вже сталось декілька резонансних ситуацій, в тому числі травмування робітника, який керував краном, та смерть 70 річного чоловіка. В останньому випадку, юристи Цукерберга дуже уважно слідкували за витоком інформації й не надавали родичам померлого інформацію про обставини смерті.

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З іншого боку, з появою мільярдера на острові, почалась активна комунікація з місцевими неприбутковими організаціями, яких профінансував CEO Meta. Нові грошові вливання у значних обсягах також отримала навколишня інфраструктура, місцеві жителі беруть за практику звернення до Цукерберга у Facebook для розвʼязання своїх проблем.

Нагадуємо:

Засновник та СЕО корпорації Meta Platforms Марк Цукерберг почав продаж акцій компанії вперше за два роки після того, як гігант соціальних мереж швидко відновився після бурхливого 2022 року.