Финансирование стартапов в Кремниевой долине упало до самого низкого уровня за пять лет

Венчурные инвестиции в США упали до 170,6 млрд долл в 2023 году, что является самым низким показателем за последние пять лет.

Об этом сообщает Bloomberg.

За последние 12 месяцев инвесторы чаще всего вкладывали деньги в стартапы в сфере искусственного интеллекта. По данным исследовательской компании PitchBook, инвесторы вложили 170,6 миллиарда долларов в примерно 15 000 сделок, что на 30% меньше, чем в предыдущем году.

Отмечается, что приведенная сумма сделок снизилась примерно на 30% по сравнению с 2022 годом.

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Кроме того, в прошлом году венчурная индустрия также сократилась во всем мире. Во всем мире инвесторы вложили в стартапы 345,7 млрд долл, что на 35% меньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем с 2017 года.

"В прошлом году также упали объемы привлечения средств для венчурных инвесторов. Деньги, привлеченные американскими венчурными инвесторами, сократились почти на две трети по сравнению с 2022 годом, а во всем мире - почти наполовину. В 2023 году американские венчурные фонды привлекли 66,9 млрд долл, а мировые - 160,9 млрд долл", - говорится в сообщении.

Добавляется, что снижение в четвертом квартале было менее резким, чем за год в целом, что отражает проблемы, которые начались в конце 2022 года. В четвертом квартале общая сумма венчурных сделок в США составила 37,5 млрд долл, что несколько меньше по сравнению с 39,8 млрд долл годом ранее.

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