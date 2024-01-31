Украинский экспорт ІТ-услуг впервые не показал рост, сократившись на 8,5% в 2023 году

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Впервые в истории украинский экспорт IT-услуг в прошлом году не показал роста, принеся 6,7 млрд долл, что на 8,5% меньше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Львовский IT Кластер со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что в 2023 году экспортная выручка IT-услуг уменьшилась на 8,5% и принесла 6,7 млрд долл, что на 622 млн долл меньше, чем в 2022 году. Кроме того, доля от общего объема экспорта услуг составила 41 %, еще тоже несколько меньше чем в прошлом году, когда этот показатель был 45,5%.

Несмотря на это технологическая отрасль продолжает оставаться крупнейшей среди других экспортируемых услуг.

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Всего в четвертом квартале прошлого года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила 1,7 млрд долл, что на 3,5% больше чем в третьем квартале 2023 года. Но по сравнению с 2022 годом это на 162 млн или 8,7% меньше.

В частности, в декабре 2023 объем экспорта IT-услуг увеличился на 8,3% и составил 611 млн долл. Украинской экономике это принесло на 47 млн долл больше по сравнению с ноябрем. Однако, эти показатели на 18,6% меньше по сравнению с декабрем 2022 года.

По словам руководительницы команды исследований Львовского IT Кластера Ярины Возняк, первые 3 квартала 2023 года показали промежуточные результаты между 2022 и 2021, то есть меньше чем в 2022, но больше 2021 года. В то же время в 3 квартале отставание от предыдущих лет стало ощутимым, а в последний квартал ежемесячные показатели стали существенно ниже, чем за последние 2 года.

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Среди стран, которые обеспечивали выручку украинской IT-отрасли в 2023 году США является лидером - 2,677 млрд долл. Это 39,8% объемов всего IT-экспорта. На втором месте Мальта - 8,4% и 566,78 млн долл. Ее догоняет Великобритания, которая на третьем месте и обеспечила 534,88 млн долл, это почти 8%.

В первую 5 также вошли Кипр и Израиль занимающие 5,4% (362,2 млн долл) и 4,4% (293,2 млн долл) объемов экспорта IT-услуг соответственно.

Напомним:

В январе-ноябре 2023 года экспорт ИТ-услуг из Украины составил 6,1 миллиарда долларов, что на 7,3% или на 482 миллионов долларов меньше, чем за аналогичный период 2022 года.