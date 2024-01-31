"Украинская бронетехника" вышла на темпы производства 20 тысяч мин в месяц

Крупнейший частный производитель оружия "Украинская бронетехника" вышла на темпы производства минометных мин на уровне около 20 тысяч и около 100 минометов разных калибров в месяц.

Об этом рассказал директор компании Владислав Бельбас в сюжете ABC News.

По словам Бельбаса, "Украинская бронетехника" получила эксклюзивный доступ к ряду промышленных ангаров в Украине, местоположение которых не разглашается. В результате это позволило увеличить годовые темпы производства до 240 тысяч мин, а также 1200 минометов различных калибров.

Отмечается, что во время боевых действий часть производственных мощностей предприятия была потеряна, часть попала в оккупацию. Поэтому в 2022 году компания сосредоточилась на релокации и адаптации к новым условиям. В 2024 году компания не исключает увеличения производства.

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Добавляется, что "Украинская бронетехника" наладила серийное производство боеприпасов по принципу распределенного производства на новых площадках.

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Напомним:

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Крупнейший частный производитель оружия хочет развернуть производство боевых машин пехоты ASCOD.

Украинский производитель оружия ООО "Украинская бронетехника" полностью возобновила производство минометов различных калибров и с начала года уже поставила Силам Обороны более 600 единиц.