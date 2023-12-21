"Українська бронетехніка" хоче розгорнути ліцензійне виробництво західних БМП

фото: Defence express

Найбільший приватний виробник зброї хоче розгорнути виробництво бойових машин піхоти ASCOD.

Про це розповів директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас на інтерв’ю ЕП.

За його словами, компанією зараз опрацьовується можливість виробництва компонентів та збірка іспано-австрійської БМП ASCOD за ліцензією.

"Поки що має бути закупівля тестової партії, а потім почнуться перемовини про локалізацію виробництва. Конкурентом у цьому сегменті виступає шведська CV-90, однак її виробництво в Україні поки не розглядається", – сказав Бельбас.

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БМП ASCOD у різних модифікаціях стоїть на озброєнні чотирьох країн світу: Іспанії, Австрії, Філіппін та Великої Британії. Минулого року машини на базі ASCOD замовили Сполучені Штати.

Про роботу найбільшої приватної оборонної компанії України читайте в матеріалі "Хованки від ракет, російські шпигуни і багато української зброї. Інтерв'ю з директором "Української бронетехніки" Бельбасом"

Економічна правда

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