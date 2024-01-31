Sony разорвала сделку слияния с Zee из-за связей индийской медиагруппы с РФ – Reuters

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Связь индийской медиагруппы Zee Entertainment с четырьмя российскими дочерними компаниями стала одной из основных причин срыва сделки о слиянии с Sony.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на переписку руководителей юридического отдела и отдела слияний и поглощений Sony в Индии и Лос-Анджелесе с топ-менеджерами Zee.

По данным агентства, Sony и Zee разошлись в позициях по более чем 20 вопросам соблюдения законодательства, включая неспособность индийской компании избавиться от некоторых российских активов и сделку с Disney о правах на трансляцию крикета стоимостью 1,4 миллиарда долларов, прежде чем их слияние в Индии было сорвано.

Переписка содержит нераскрытые детали закулисной борьбы, которая предшествовала решению японской компании от 22 января об отмене слияния стоимостью 10 миллиардов долларов.

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В электронных письмах, которыми стороны обменялись между 20 декабря и 9 января, руководители обеих компаний обвиняют друг друга в невыполнении обязательств по слиянию. Руководители Zee неоднократно заявляли, что ничего не выходит за рамки соглашения, и просили Sony продлить срок закрытия сделки.

"Произошел ряд событий, обстоятельств, условий, которые имеют или могут иметь "существенное негативное влияние" на бизнес", - написал в электронном письме топ-менеджер компании Sony в Лос-Анджелесе Дрю Ширер.

Неделю спустя, 27 декабря, ведущий юрисконсульт Zee в Индии Шьямала Венкатачалам обвинила Sony в попытке "изобразить нарратив, который не имеет под собой никакой основы".

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Слияние Zee и Sony, которое готовилось в течение двух лет, создало бы индийского телегиганта с более чем 90 каналами спортивных, развлекательных и новостных программ, который бы конкурировал с такими компаниями, как Disney откроется в новой вкладке, и Reliance миллиардера Мукеша Амбани.

Напомним:

Японская Sony Group отказалась от планов слияния своего индийского подразделения с местной медиагруппой Zee Entertainment за 10 млрд долл - сделка могла бы создать одного из крупнейших телевизионных вещателей в Южной Азии.

Экономическая правда