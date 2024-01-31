В январе в общий фонд бюджета поступило более 111 миллиардов

В январе 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 111,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что на 7 % больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В министерстве отмечают, что по итогам первого месяца 2014 года поступления платежей от Государственной налоговой службы, составили 60,2 млрд грн, что на 24,4 млрд грн больше, чем годом ранее, в том числе:

34,6 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 44,4 млрд, возмещено - 9,8 млрд грн);

12,7 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

8,0 млрд грн - акцизный налог;

3,5 млрд грн - рентная плата;

1,9 млрд грн - налог на прибыль предприятий.

От Гостаможслужбы поступило 47,3 млрд грн (+ 20,7 млрд грн к январю 2023 года).

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Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 120,9% (+ 19,3 млрд грн), в том числе:

Государственная налоговая служба - 112,4 % (+ 6,6 млрд грн);

Государственная таможенная служба - 130,2 % (+ 11 млрд грн).

"В целом, по оперативным данным, по итогам января 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 147,0 млрд грн налогов, сборов и других платежей". - сообщили в минфине.

Добавляется, что около 31,3 млрд грн в виде ЕСВ поступило в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.

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Напомним:

Всего в 2023 году в бюджет Украины поступило около 1,66 триллиона гривен налогов, сборов и обязательных платежей. Около 125 миллиардов гривен из этой суммы поступили в декабре.