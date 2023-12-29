У 2023 році до загального фонду держбюджету надійшло 1,66 трильйона 

Загалом у 2023 році до бюджету України надійшло близько 1,66 трильйона гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Близько 125 мільярдів гривень із цієї суми надійшли у грудні.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

За підсумками року надходження платежів, справляння яких контролює ДПС, становили 739,1 млрд грн, в тому числі:

214,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 346,5 млрд, відшкодовано – 132,4 млрд грн);

175,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

143,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

102,8 млрд грн – акцизний податок;

59,8 млрд грн – рентна плата;

35,1 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку державних підприємств.

Крім того, платежі, справляння яких контролює Держмитслужба, надійшли в обсязі 397,3 млрд гривень.

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"Виконання річного розпису доходів загального фонду держбюджету Державною податковою службою становило, за оперативними даними, 100,5 % ("плюс" 3,8 млрд грн), Державною митною службою – 93,7 % ("мінус" 26,5 млрд грн) Основною причиною чого стало блокування українських вантажних перевезень польськими перевізниками, а також більш міцний, порівняно з прогнозним, курс гривні до долара США", – йдеться в повідомленні.

Також важливим джерелом доходів державного бюджету у 2023 році стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 425,4 млрд гривень.

Ще 35,9 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету від НБУ як частина його прибутку, отриманого за минулий рік.

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За оперативними даними, за підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,7 трлн грн податків, зборів та інших платежів, близько 480,0 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Економічна правда.