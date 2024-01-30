Всі розділи
Укр / Рус

Сайт Мінагрополітики піддався кібератаці та зазнав пошкоджень

Вівторок, 30 січня 2024, 14:21 - Лія Ільченко

Сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України зазнав кібератаки та наразі недоступний для відвідувань.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики в соцмережах.

Зазначається, що сайт пошкоджено.

"Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень. Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

Новини про роботу Міністерства та іншу актуальну інформацію можна дізнаватися на офіційних сторінках у соцмережах:

Контакти для ЗМІ: тел. (044) 363 08 54, пошта: press.minagro@ukr.net

Ви також можете звернутись на гарячу лінію Міністерства:

Реклама:
  • 0-800-215-010 (дзвінки зі всіх номерів безплатні)

Ще корисні номери телефонів:

  • Для звернень громадян та доступу до публічної інформації: тел. (044) 363-08-41
  • Вхідна кореспонденція: тел. (044) 363-08-47
 

Мінагрополітики хакери кібератака
Реклама:
Матеріали за темою
Агрокомпанії позбавлятимуть верифікації за порушення правил експорту до п'яти країн ЄС 29 січня 2024, 18:59
Через кризу в Червоному морі знизився експорт українського продовольства - Сольський 18 січня 2024, 15:59
Новий етап земреформи: бізнес почав купувати землю 18 січня 2024, 11:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті