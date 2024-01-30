Сайт Мінагрополітики піддався кібератаці та зазнав пошкоджень

Сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України зазнав кібератаки та наразі недоступний для відвідувань.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики в соцмережах.

Зазначається, що сайт пошкоджено.

"Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень. Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту", - йдеться в повідомленні.

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Новини про роботу Міністерства та іншу актуальну інформацію можна дізнаватися на офіційних сторінках у соцмережах:

Контакти для ЗМІ: тел. (044) 363 08 54, пошта: press.minagro@ukr.net

Ви також можете звернутись на гарячу лінію Міністерства:

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