Сайт Мінагрополітики піддався кібератаці та зазнав пошкоджень
Вівторок, 30 січня 2024, 14:21 -
Сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України зазнав кібератаки та наразі недоступний для відвідувань.
Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики в соцмережах.
Зазначається, що сайт пошкоджено.
"Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України було здійснено кібератаку, внаслідок якої сайт зазнав пошкоджень. Наразі нам потрібен певний час для відновлення роботи сайту", - йдеться в повідомленні.
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