Индия снижает тарифы, поощряя Apple и другие компании переносить производство в страну 

Getty Images

Индия снижает налоги на импорт компонентов мобильных устройств, чтобы стимулировать производство смартфонов. Транснациональные компании все чаще рассматривают страну как глобальную производственную базу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщают, правительство премьер-министра Нарендры Моди поздно вечером во вторник 30 января объявило, что снижает тарифы на компоненты, включая пластиковые и металлические механические детали, гнезда для SIM-карт и винты.

Моди пытается создать условия в который компании будут переносить производство из Китая в Индию.

Реклама:

В то же время правительство пытается построить экосистему внутренних поставщиков, чтобы обеспечить большую часть цепочки создания именно для Индии. Это повысит субъектность индийских поставщиков, не превращая крану в обычную базу для производства.

Проект премьера Моди имел некоторые первые успехи, и Apple является одной из компаний, которые увеличили производство в стране. Сейчас на Индию приходится более 7% мирового производства iPhone.

Apple изучает способы уменьшить свою зависимость от Китая, поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином продолжает расти. Ее давние партнеры, которые производят большинство iPhone в мире на заводах в Китае, за последние годы быстрыми темпами добавили сборочные линии в Индии.

Реклама:

Напомним:

Вьетнамский производитель электромобилей "VinFast" подписал соглашение о создании своих первых производственных мощностей в Индии.

Индия стремится дистанцироваться от России как своего крупнейшего поставщика оружия, после того, как война РФ против Украины подорвала способность поставлять комплектующие и запчасти.