Вʼєтнамський виробник електромобілів інвестує 500 мільйонів доларів у виробництво в Індії

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В'єтнамський виробник електромобілів "VinFast" підписав у суботу угоду про створення своїх перших виробничих потужностей в Індії.

Про це повідомляє Reuters.

Індія є третім за величиною ринком транспортних засобів, "VinFast" збирається інвестувати у виробництво автомобілів у Індії до 2 мільярдів доларів, з яких 500 мільйонів доларів США планується виділити протягом перших п'яти років реалізації проекту.

Згідно зі спільною заявою, VinFast і південний штат Тамілнад домовилися про інвестиції в розмірі до 2 мільярдів доларів США, з яких 500 мільйонів доларів США планується виділити протягом перших п'яти років реалізації проекту.

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"VinFast" відкриє свій перший індійський завод у місті Тхутукуді в штаті Тамілнад, де буде виробляти батареї для електромобілів.

Очікується, що будівництво заводів з виробництва електромобілів і акумуляторів розпочнеться цього року і створить від 3 000 до 3 500 робочих місць на місцевому рівні.

Минулого року на електричні моделі припадало лише близько 2% продажів автомобілів в Індії, але національний уряд має на меті досягти 30% до 2030 року і працює над схемою залучення виробників електромобілів.

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Нагадаємо:

За три квартали 2023 року глобальне виробництва автотранспорту становило 66 930 442 од. Це на 10% більше, ніж у 2022.

Світові продажі електромобілів з акумуляторними батареями (BEV) і гібридів зросли на 20% порівняно з 2022 роком.





