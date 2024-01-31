Нанесенный Россией ущерб окружающей среде Украины достиг 2,2 триллиона гривен – Шмигаль

С начала полномасштабного вторжения враг нанес ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время Международного окружающего форума United for Nature. Agenda for Ukraine.

"По информации Минсреды, во время полномасштабного вторжения зафиксировано почти 3,6 тыс российских преступлений против окружающей среды. Враг нанес нам ущерб на сумму 2,2 трлн грн", – отметил премьер.

Кроме того, сотни тысяч квадратных километров земли потенциально загрязнены минами и снарядами, добавил глава правительства.

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Шмигаль подчеркнул, что общая цель Украины и партнеров – заставить агрессора заплатить за все совершенные преступления, в частности, преступления против окружающей среды.

"Принцип "Россия заплатит" для нас чрезвычайно важен и фундаментален. Ожидаем действенные решения со стороны Европейского Союза, США и других стран, которые позволят направить ресурсы РФ на помощь Украине", – подчеркнул премьер.

Напомним:

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По состоянию на 1 сентября, по подсчетам KSE, сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины, достигла 151,2 млрд долл, что на 700 млн долл больше, чем в июне.