Россия нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 151 миллиард долларов – KSE

Сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины, достигла 151,2 млрд долл, что на 700 млн долл больше, чем в июне.

Такие данные по состоянию на 1 сентября 2023 года сообщили в Киевской школе экономики (KSE).

В общем объеме прямого ущерба наибольшая доля принадлежит потерям жилищного фонда – 55,9 млрд долл. В результате боевых действий разрушены или повреждены 167,2 тыс объектов жилого фонда, из них 147,8 тыс – частные дома, 19,1 тыс – многоквартирные, 0,35 тыс – общежития.

На втором и третьем месте по сумме убытков – сферы инфраструктуры и промышленности и потери предприятий: 36,6 млрд долл. и 11,4 млрд долл соответственно.

Реклама:

KSE

Кроме того, с начала боевых действий повреждено 18 аэропортов и гражданских аэродромов страны, 344 моста и мостовых перехода, более 25 тыс километров автомобильных путей государственного и местного значения и коммунальных дорог. Потери в сфере промышленности насчитывают не менее 426 крупных и средних частных предприятий и компаний.

Сфере образования на начало сентября 2023 года нанесен ущерб на 10,1 млрд долл. Общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов превышает 3,5 тыс, среди них 1,7 тыс учреждений среднего образования, более 1 тыс – дошкольного, 586 – высшего образования.

В KSE также отметили рост убытков в сфере здравоохранения, которые оцениваются в 2,9 млрд долл. В общей сложности разрушены или повреждены 1 223 медучреждения, в том числе 384 больницы и 352 амбулатории.

Реклама:

Напомним:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления около 220 млн евро на восстановление инфраструктуры Украины.