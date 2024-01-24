Через украинские порты в 2023 году экспортировали более 56 миллионов тонн грузов - АМПУ

Порты Украины в прошлом году перевалили 62 миллионов тонн грузов, из них 56,3 миллиона тонн на экспорт.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ), передает Интерфакс-Украина.

По данным АМПУ, импорт составил 5,3 млн тонн. Украинским морским коридором за все время его работы экспортировано уже 18 млн тонн грузов в 32 страны мира, из них 12,7 млн тонн составила агропродукция.

"По итогам 2023 года в военных условиях портами Украины перегружено около 62 млн тонн грузов. Среди лидеров по номенклатуре грузов: зерновые - 45,5 млн тонн и наливные - 6,3 млн тонн.

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Безусловным достижением 2023 года стало начало работы объявленного ВМС ВСУ временного морского коридора, который позволил разблокировать порты Большой Одессы. 16 августа 2023 г. первое судно воспользовалось временным коридором. По итогам 2023 года 400 судов экспортировали 12,8 млн тонн грузов", - указано в сообщении.

Дунайские порты перегрузили за прошлый год 32 млн тонн грузов, что превысило рекордные показатели 2022 года.

Грузооборот порта Измаил увеличился более чем вдвое и достиг 20,2 млн тонн (в 2022 году - 8,8 млн тонн), порта "Рени" достиг 10 млн тонн (6,8 млн тонн), порта Усть-Дунайск - 1,7 млн тонн (785 тыс. тонн).

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Грузооборот порта "Одесса" также увеличился и достиг 8,41 млн тонн (в 2022 году - 7,69 млн тонн) В то же время грузооборот порта "Южный" сократился до 10,08 млн тонн (15,28 млн тонн), порта "Черноморск" - 11,41 млн тонн (11,76 млн тонн).

Напоминаем:

Темпы экспорта агропродукции по "зерновому коридору" в Черном море почти вернулись к довоенному уровню, а стоимость страхования грузов существенно снизилась.