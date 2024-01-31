Норвегия второй раз за два месяца ограничила помощь украинским беженцам

Правительство Норвегии решило ограничить финансовую помощь перемещенным лицам из Украины во избежание чрезмерной нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

Решения объясняют необходимостью контролировать уровень миграции, ведь более половины украинских беженцев, прибывающих в страны Северной Европы, ищут убежища в Норвегии.

Какие изменения предусмотрены:

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украинцы не будут больше получать выплаты, если решат жить в частном жилье вместо центров приема беженцев;

государство больше не будет возмещать расходы на домашних животных для новых беженцев. На практике у новых прибывших не будет возможности жить с домашними животными в центрах приема беженцев;

лицам в возрасте от 19 до 24 лет нужно прожить в Норвегии не менее пяти лет, чтобы претендовать на бесплатные стоматологические услуги;

стоматологические услуги;

для получателей единовременной помощи усилят требования по сроку проживания – им нужно будет прожить в стране не менее года. В настоящее время эта помощь составляет 92 648 норвежских крон (более 8 тыс евро);