Норвегия второй раз за два месяца ограничила помощь украинским беженцам
Среда, 31 января 2024, 09:54 -
Правительство Норвегии решило ограничить финансовую помощь перемещенным лицам из Украины во избежание чрезмерной нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот.
Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.
Решения объясняют необходимостью контролировать уровень миграции, ведь более половины украинских беженцев, прибывающих в страны Северной Европы, ищут убежища в Норвегии.
Какие изменения предусмотрены:
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- украинцы не будут больше получать выплаты, если решат жить в частном жилье вместо центров приема беженцев;
- государство больше не будет возмещать расходы на домашних животных для новых беженцев. На практике у новых прибывших не будет возможности жить с домашними животными в центрах приема беженцев;
- лицам в возрасте от 19 до 24 лет нужно прожить в Норвегии не менее пяти лет, чтобы претендовать на бесплатные стоматологические услуги;
- стоматологические услуги;
- для получателей единовременной помощи усилят требования по сроку проживания – им нужно будет прожить в стране не менее года. В настоящее время эта помощь составляет 92 648 норвежских крон (более 8 тыс евро);
- для получения базовых выплат и выплат по оказанию помощи будут введены требования о более длительном периоде проживания в Норвегии.
Напомним:
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы земельных правительств договорились, что с 2024 года соцвыплаты для всех беженцев будут сокращены.
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