Автомобили Stellantis Peugeot используют ChatGPT для общения с водителями

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Автопроизводитель Peugeot, принадлежащий Stellantis, использует ChatGPT для улучшения голосового помощника в своих автомобилях и фургонах.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом, французский бренд присоединяется к таким конкурентам, как Volkswagen и Mercedes-Benz, в использовании популярного чат-бота с искусственным интеллектом.

"Мы введем ChatGPT во всех автомобилях, включая новую модель e-3008, и небольшие коммерческие транспортные средства", – сказал директор продуктового плана Peugeot Джером Мишерон.

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31 января Peugeot запустит пилотную версию сервиса ChatGPT, который сможет подключаться к средствам управления автомобилем и отвечать на многие общие или связанные с навигацией вопросы, в пяти странах – Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании. В этом году услуга должна стать стандартной.

Peugeot также заявила, что введет новую восьмилетнюю гарантию на e-3008 по сравнению с текущей двухлетней гарантией на свои автомобили, чтобы попытаться поощрить больше водителей переходить на электричество.

Напомним:

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о планах добавить поддержку популярному чат-боту ChatGPT на основе искусственного интеллекта в свои автомобили, оснащенные голосовым помощником IDA.