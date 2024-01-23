В правительстве предложили создать еще 4 пункта пропуска на границе с Польшей
Вторник, 23 января 2024, 09:00 -
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьером Польши Дональдом Туском создание четырех новых пунктов пропуска на границе.
Об этом глава Кабмина сообщил во время совместного брифинга с польским коллегой, передает Укринформ.
Стороны обсудили и хотят вводить совместный пограничный контроль, обмен базами данных, а также продолжать модернизацию пунктов пропуска.
"Кроме того, мы обсудили создание еще четырех новых пунктов пропуска в дополнение к ныне имеющимся 14", - подчеркнул он.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Польше построить на условиях концессии автобан, который будет соединять Краковец и Ровно.
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