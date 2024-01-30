Российская экономика перегрета и все больше зависит от продолжения войны - WIIW

Экономика России заметно "перегревается" и все больше зависит от продолжения войны, расходы на которую действуют на нее как наркотик.

Об этом заявил Венский институт международных экономических исследований WIIW, сообщает DW.

Подпитываемая бумом вооружений российская экономика больше не может продолжать свой быстрый рост, следует из прогноза WIIW.

"Она работает на пределе своих возможностей и демонстрирует все больше признаков перегрева", - говорится в тексте прогноза.

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По данным WIIW, в прошлом году экономика РФ выросла на 3,5 процента. Но связи с высокой инфляцией и ключевыми банковскими ставками, которые были повышены до 16 процентов, аналитики ожидают, что в этом году рост составит всего 1,5 процента.

"Россия все больше зависит от продолжения войны. Огромные расходы на нее действуют на экономику как наркотик", - говорит Василий Астров, эксперт WIIW по России.

По его данным, в 2024 году на вооружение будет направлено около 29 процентов федерального бюджета страны. В целом, расходы на военпром РФ выросли до 6 процентов ВВП - это самый высокий показатель со времен распада Советского Союза.

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Кроме того, австрийский институт понизил прогноз экономического роста для Украины. В текущем году этот показатель может составить 3 процента - на 1,2 процентного пункта ниже, чем эксперты WIIW ожидали ранее.

При этом они сослались на возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая делает еще менее определенным будущее западной финансовой помощи Украине, обороняющейся от российского вторжения.

Напоминаем:

В 2023 году Евросоюз, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков, смог избежать рецессии, несмотря на слабость двух крупнейших экономик - Германии и Франции, а также несмотря на то, что с середины 2022 года ЕС не имел ни одного значимого роста.