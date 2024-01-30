Евросоюз два года не имеет никакого значимого роста, но избежал и рецессии

В 2023 году экономика Еврозоны смогла избежать рецессии, несмотря на слабость двух крупнейших экономик - Германии и Франции, а также несмотря на то, что с середины 2022 года Евросоюз не имел никакого значимого роста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на данные Евростата.

Так, в последнем квартале прошлого года экономика еврозоны снова подверглась стагнации, продолжив неутешительную тенденцию для ЕС, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков.

Валовой внутренний продукт в четвертом квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и был на мизерные 0,1% выше, чем годом ранее.

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Плохие показатели в основном связаны с Германией, которая ранее подтвердила, что валовой внутренний продукт сократился на 0,3% за последние три месяца года.

ВВП Франции стагнировал, хотя он избежал сокращения лишь благодаря тому, что импорт падал быстрее, чем экспорт. Слабость двух крупнейших экономик еврозоны была частично компенсирована более сильными, чем ожидалось, показателями Испании и Италии.

Эти цифры означают, что еврозона смогла избежать двух кварталов подряд отрицательного роста, что является классическим определением рецессии в экономической науке.

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Впрочем, это означает также, что с середины 2022 года Евросоюз не имел ни одного значимого роста.

"Разница между -0,1% роста и нулевым ростом является достаточно бессмысленной с точки зрения уровня жизни или того, какой должна быть реакция политики", – сказал Пол Донован, главный экономист UBS Wealth Management.

Напоминаем:

В конце прошлого года министры финансов ЕС заключили соглашение о пересмотре правил расходов государств Евросоюза.

Правительства стран ЕС наконец дали согласие на реформированную систему, которая будет предусматривать более медленные темпы сокращения долга и дефицита, чем это было раньше.

А осенью министры финансов Европейского Союза поддержали график, который предусматривает реформирование фискальных правил Евросоюза до конца года.