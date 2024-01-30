Кабмин работает над решением проблемы необоснованных обысков бизнеса - Шмыгаль

Правительство работает над инициативами, которые касаются решения проблемы необоснованных обысков у предпринимателей, выемки документов и арестов имущества.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

Среди таких инициатив премьер назвал перезагрузку Бюро экономической безопасности.

"В парламент поданы законопроекты о перезагрузке БЭБ", - сказал Шмыгаль.

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"Работаем ещё над несколькими инициативами, которые касаются решения проблемы необоснованных обысков у предпринимателей, выемки документов и арестов имущества", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что перед ответственными ведомствами стоит задача урегулировать вопрос предельного уровня доходов для государственных контрактов во время оборонных закупок.

"Этот вопрос нужно закрыть, чтобы бизнес мог работать, развиваться и инвестировать в защиту нашего государства", - подытожил Шмыгаль.

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Напоминаем:



В июне 2023 года украинский бизнес просил президента, как гаранта Конституции, вмешаться в ситуацию с волной коррупции, рейдерских атак и произвола чиновников, которая накрыла украинский бизнес.

Статья 42 Конституции Украины определяет, что "каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Предпринимательская деятельность депутатов, должностных и служебных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления ограничивается законом. Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности".

Впоследствии представители бизнеса создали общественный союз "Манифест 42" для противодействия коррупционному давлению на бизнес со стороны силовиков.

22 января 2024 года движение "Манифест 42" анонсировало предупредительную остановку предприятий из-за произвол силовиков.