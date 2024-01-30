Курс валют на 30 января: гривня слабеет к доллару, но укрепляется к евро

30 января официальный курс гривни снова ослаб к доллару, но укрепился к евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:45 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,86 - 38,28 грн против котировок в 37,29 - 38,30 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,58 - 41,77 грн против курса 41,58 - 41,84 грн за евро накануне.

Реклама:

Официальный курс доллара установили на уровне 37,8862 грн, евро - 41,0042 грн (накануне доллар - 37,7811 грн, евро - 41,0567 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 37,8 - 38,35 грн (курс на 29 января - 37,7 - 38,33 грн);

Евро - 41,05 - 41,85 грн (курс на 29 января - 41,0 - 41,88 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Реклама:

Приватбанк - 37,65 - 38,25 грн;

Ощадбанк - 37,8 - 38,35 грн;

Укрэксимбанк - 37,6 - 38,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,16 грн за доллар, в Ощаде - 38,32 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,15 грн.

Читайте также: Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.